رويترز: باريس شاركت منذ حادثة مجدل شمس في نقل الرسائل بين إسرائيل وحزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد دبلوماسي فرنسي لوكالة رويترز بأن باريس شاركت في جهود نقل الرسائل بين إسرائيل وحزب الله منذ حادثة مجدل شمس، بهدف تهدئة الوضع المتوتر بين الجانبين.

وقال الدبلوماسي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن فرنسا لعبت دور الوسيط بين الطرفين، محاولة تخفيف حدة التوتر ومنع تصاعد الأحداث إلى مواجهات أوسع. وأضاف أن باريس قامت بنقل رسائل مهمة بين إسرائيل وحزب الله في مسعى للحفاظ على الهدوء والاستقرار في المنطقة.

وتابع الدبلوماسي: "منذ حادثة مجدل شمس، نعمل على تهدئة الوضع بين إسرائيل وحزب الله. هذا الجهد يتطلب دبلوماسية حذرة وتنسيقًا مستمرًا مع كلا الجانبين."

وأشار إلى أن فرنسا تواصل دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، مشددًا على أهمية تجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى اندلاع نزاع شامل.

يذكر أن حادثة مجدل شمس أدت إلى توترات كبيرة بين إسرائيل وحزب الله، مما دفع المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لتهدئة الوضع ومنع تصعيد العنف.

رئيس هيئة شؤون الأسرى: نطالب بلجنة أممية للتحقيق في جرائم الاحتلال ضد معتقلينا خاصة في معسكر سديه تيمان

طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس، بتشكيل لجنة أممية للتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المعتقلين الفلسطينيين، خاصة تلك التي تُرتكب في معسكر سديه تيمان. كما دعا المجتمع الدولي إلى وقف هذه الجرائم التي تستمر منذ عشرة أشهر.

وقال فارس في مؤتمر صحفي عقده اليوم: "نطالب بتشكيل لجنة تحقيق أممية مستقلة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، خاصة في معسكر سديه تيمان الذي يشهد اعتداءات متكررة على حقوق المعتقلين."

وأضاف فارس أن الهيئة تملك شهادات موثقة تشير إلى تعرض الأسرى لانتهاكات جسيمة تشمل الاعتداءات الجنسية والتعذيب، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحماية المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

ودعا رئيس هيئة شؤون الأسرى المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال المستمرة منذ عشرة أشهر، مشددًا على أهمية الضغط على إسرائيل للالتزام بالقوانين الدولية وضمان حقوق الأسرى الفلسطينيين.

وقال فارس: "لا يمكننا الصمت على هذه الجرائم. المجتمع الدولي ملزم باتخاذ خطوات جادة لوقف معاناة الأسرى الفلسطينيين وضمان معاملتهم بإنسانية واحترام."

واختتم فارس تصريحاته بالتأكيد على أن الهيئة ستواصل جهودها لجمع الأدلة وتقديمها للمنظمات الدولية والحقوقية لفضح ممارسات الاحتلال والعمل على تحقيق العدالة للأسرى.