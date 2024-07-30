الجيش الأمريكي يعلن تدمير طائرة مسيرة للحوثيين

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت القيادة الوسطى الأمريكية بأن قواتها دمرت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في منطقة يسيطرون عليها باليمن خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت القيادة الوسطى في بيان رسمي إن الطائرة المسيرة كانت تشكل تهديدًا مباشرًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف، بالإضافة إلى السفن التجارية التي تبحر في المنطقة.

ووصفت القيادة الوسطى الطائرة المسيرة بأنها تمثل خطرًا كبيرًا على الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أنها كانت تهدف إلى تنفيذ هجمات قد تستهدف المصالح الاستراتيجية في البحر الأحمر.

وأضاف البيان أن هذا الهجوم يأتي في إطار جهود القيادة الوسطى للحفاظ على الأمن وحماية القوات والشحنات التجارية في المياه الدولية. وأكدت أن القوات الأمريكية ستواصل التصدي لأي تهديدات قد تطرأ في المستقبل لضمان سلامة العمليات في المنطقة.

يديعوت أحرونوت: هليفي وصل إلى المحكمة العسكرية في بيت ليد بعد اقتحامها 3 مرات

فادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، وصل إلى المحكمة العسكرية في بيت ليد بعد أن شهدت اقتحامًا ثلاث مرات خلال الليلة الماضية.

وقالت الصحيفة إن هليفي وصل إلى المحكمة لمتابعة تطورات الوضع عن كثب بعد أن شهدت المحكمة تصاعدًا في التوترات، حيث اقتحمها المتظاهرون ثلاث مرات، مما أدى إلى مواجهات مع قوات الأمن.

وأضافت الصحيفة أن زيارة هليفي تأتي في ظل الظروف المتوترة التي تشهدها المحكمة، حيث يسعى المسؤول العسكري لمراقبة الوضع عن قرب وضمان استقرار الإجراءات القانونية في المحكمة.

وكانت المحكمة العسكرية في بيت ليد قد شهدت احتجاجات مكثفة بعد اتهامات ضد عدد من الجنود بالتورط في انتهاكات خلال فترة خدمتهم. وقد أثارت هذه الاحتجاجات قلقًا واسعًا في الأوساط العسكرية والإسرائيلية، مما دفع بالسلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة.

ويجري الآن التحقيق في الحوادث الأخيرة، بينما يواصل هليفي متابعة الوضع لضمان عدم تفاقمه وضمان تحقيق العدالة وفقًا للقوانين العسكرية.

نواب بريطانيون يدعون إلى منع رسو سفينة أمريكية تحمل 300 ألف برميل وقود طائرات لإسرائيل

أفادت صحيفة "الغارديان" بأن مجموعة من النواب البريطانيين دعت إلى منع رسو سفينة أمريكية في جبل طارق، التي تحمل 300 ألف برميل من وقود الطائرات المخصص لإسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن النواب البريطانيين أعربوا عن قلقهم بشأن الشحنة، مؤكدين أنها قد تُستخدم في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية. وطالبوا الحكومة البريطانية باتخاذ خطوات عاجلة لمنع وصول السفينة إلى وجهتها.

وقال أحد النواب، الذي لم يُذكر اسمه، للصحيفة: "نحن قلقون بشأن تأثير هذه الشحنة على الوضع في المنطقة. يجب أن نأخذ في اعتبارنا أن هذا الوقود قد يُستخدم في الهجمات على المدنيين أو تصعيد النزاع."

وأضاف النائب: "ندعو الحكومة إلى اتخاذ موقف حازم ومنع السفينة من الرسو في جبل طارق. من المهم أن نتجنب أي خطوة قد تزيد من التوترات في المنطقة."

من جهتها، لم تصدر الحكومة البريطانية بعد تعليقًا رسميًا على هذه الدعوات، ولكنها أكدت أنها تتابع الوضع وتقوم بتقييم الموقف وفقًا للقوانين الدولية والمعايير الأمنية.