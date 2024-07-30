أكد رئيس الوفد اليمني المفاوض التابع للحوثيين محمد عبد السلام، أنهم "يساندون ويقفون مع لبنان للدفاع عن نفسه في مواجهة أي عدوان إسرائيلي أو خطر محدق"، مؤكدا أن "موقف اليمن صريح وواضح ضد أي عدوان إسرائيلي على فلسطين ولبنان واليمن وأي مكان".
وأضاف: "العدو الإسرائيلي هو محتل للأراضي الفلسطينية ولأراض سورية وجزء من الأراضي اللبنانية وهو في موقف المعتدي".
ووصل رئيس الوفد اليمني المفاوض التابع للحوثيين إلى طهران للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.
وذكر محمد عبد السلام لدى وصوله إلى طهران أنه سيشارك في مراسم التنصيب وسيجري لقاءات مع الرئيس الإيراني وعدد من المسؤولين في الجمهورية الإسلامية.
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم الحوثيين: نقف مع لبنان للدفاع عن نفسه في مواجهة أي عدوان إسرائيلي أو خطر محدق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.