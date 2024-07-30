المتحدث باسم الحوثيين: نقف مع لبنان للدفاع عن نفسه في مواجهة أي عدوان إسرائيلي أو خطر محدق

أكد رئيس الوفد اليمني المفاوض التابع للحوثيين محمد عبد السلام، أنهم "يساندون ويقفون مع لبنان للدفاع عن نفسه في مواجهة أي عدوان إسرائيلي أو خطر محدق"، مؤكدا أن "موقف اليمن صريح وواضح ضد أي عدوان إسرائيلي على فلسطين ولبنان واليمن وأي مكان".

وأضاف: "العدو الإسرائيلي هو محتل للأراضي الفلسطينية ولأراض سورية وجزء من الأراضي اللبنانية وهو في موقف المعتدي".

ووصل رئيس الوفد اليمني المفاوض التابع للحوثيين إلى طهران للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وذكر محمد عبد السلام لدى وصوله إلى طهران أنه سيشارك في مراسم التنصيب وسيجري لقاءات مع الرئيس الإيراني وعدد من المسؤولين في الجمهورية الإسلامية.