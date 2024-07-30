ترامب اعلن استعداده لخوض مناظرة مع هاريس

أعلن الرئيس الأميركي السابق والمرشح لفترة رئاسية أخرى دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، استعداده لـ"خوض مناظرة مع نائبة الرئيس الأميركي الحالي كامالا هاريس".
واشار ترامب تعليقا على إمكانية اللقاء مع هاريس لإجراء مناظرة، الى أن "ليس لدي أي اعتراض على مناظرتنا بأي شكل من الأشكال"، مضيفا أنه "يعتبرها خصما أسهل حتى من الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن".
وذكرت وسائل الإعلام في وقت سابق أن الجمهوريين قرروا استخدام ضحكة هاريس كأحد نقاط ضعفها. في الوقت الذي نادرا ما يضحك ترامب في الأماكن العامة.
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