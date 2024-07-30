أغار الطيران الحربي الإسرائيلي بعد الثانية فجرًا، على أطراف بلدة بيت ليف في جنوب لبنان، ما ادى إلى أضرار جسيمة بالممتلكات والمزروعات والبنى التحتية.

كانت هذه تفاصيل خبر أضرار في الممتلكات والبنى التحتية في بيت ليف إثر غارة إسرائيلية فجرًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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