قتلى ومفقودون جراء أمطار غزيرة في الصين

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، أن أربعة أشخاص تأكدت وفاتهم، ولا يزال ثلاثة آخرون في عداد المفقودين بعد أن اجتاحت أمطار غزيرة منطقة جبلية في مقاطعة هونان بوسط الصين.

وتلقت مدينة زيزينج أمطاراً قياسية منذ يوم الجمعة بسبب تأثير الإعصار جايمي، حيث تجاوزت كمية الأمطار في 24 ساعة 645 مليمتراً في إحدى المناطق، حسبما أفاد المقر الرئيسي لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف في المدينة.

وتسببت الأمطار في انهيار أو تضرر مساكن لـ867 أسرة في المدينة وتسببت في حدوث 1345 حالة انهيار طرق.

وقامت المدينة بإرسال أكثر من 5400 منقذ محترف، وتم إجلاء 11 ألفاً و379 شخصاً لأسباب تتعلق بالسلامة.