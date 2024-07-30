تدمير كامل.. كوريا الشمالية تكشرعن أنيابها حال الحرب

ياسر رشاد - القاهرة - شهد كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية، الاحتفال بمناسبة الذكرى الـ71 لتوقيع الهدنة التي أنهت الحرب الكورية، التي استمرت 3 سنوات، من عام 1950 إلى 1953، بحسب “رويترز”.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية بأن كوريا الشمالية تتعهد بـ"تدمير كامل" لأعدائها في حالة الحرب، إذ أمر الزعيم بذلك.

فيما أدلى كبار المسؤولين العسكريين بمن فيهم العقيد بالجيش ري أون ريونج والملازم أول في البحرية يو كيونج سونج بتصريحات “بدافع الكراهية المتزايدة” تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، في اجتماع للاحتفال بالذكرى 71 لهدنة الحرب الكورية.

وأشارت وسائل إعلام كورية إلى أنه لا يوجد علاقات دبلوماسية بين بيونج يانج وواشنطن، وتوقفت المحادثات بشأن الحد من التوترات ونزع السلاح النووي لكوريا الشمالية منذ 2019، ولن يحدث أي تغيرات بغض النظر عمن سيتم انتخابه في سباق الانتخابات الأمريكية القادمة.

فيما اتهم المسؤولون العسكريون الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالعزم على إثارة حرب نووية

وتعهد كبار المسؤولين العسكريين في كوريا بتعزيز كفاءة الحرب لشن “هجوم ساحق على العدو في أي وقت ودون تأخير وتدميرهم بالكامل، القائد الأعلى كيم يعطي أمرًا”.