روسيا تتهم واشنطن بإهدار الأموال على أوكرانيا رغم تجاوز ديونها 35 تريليون دولار

ياسر رشاد - القاهرة - قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف إن واشنطن تهدر أموالا ضخمة على الصراع في أوكرانيا، في حين تجاوز الدين القومي الأميركي لأول مرة في التاريخ 35 تريليون دولار.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، في تعليقه على إعلان واشنطن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 1.7 مليار دولار، إلى أن "واشنطن تواصل حرق مبالغ ضخمة من المال في لهيب الصراع الأوكراني، بينما أعلن اليوم أن الدين القومي تجاوز أعلى مستوى على الإطلاق عند 35 تريليون دولار".

وأضاف أنتونوف "لا يمكن للمرء إلا أن يتخيل مدى الخير الذي كان من الممكن أن تحققه الأموال التي تُسكب على النظام النازي الجديد والإرهابي في كييف لو تم إنفاقها على الأغراض السلمية وأهداف التنمية والجهود الرامية إلى حل العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المحلية في الولايات المتحدة".

وأشار السفير الروسي لدى الولايات المتحدة إلى أن "من الواضح أن هذا ليس ما تخطط له الدوائر الحاكمة في الولايات المتحدة، فهي عالقة تماما في الماضي، ممزقة بين مفهوم أوكرانيا داخل حدود عام 1991، والذي لا وجود له ولن يوجد أبدا، وبين الأمل اليائس في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".

وتابع أنتونوف أن "إمدادات الأسلحة الأميركية لكييف لا يمكنها أن تغير الوضع في ساحة المعركة؛ بل إنها لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، مما يؤدي إلى المزيد من الضحايا، بما في ذلك بين المدنيين، ومع ذلك، فإن تجار الربح الذين يكسبون المال من الاستعدادات العسكرية ويضعون مصالحهم الخاصة فوق مصالح البلدان والشعوب لا يهتمون بذلك".

ومن جانبها قالت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الاثنين إن الدين القومي الإجمالي تجاوز أعلى مستوى قياسي بلغ 35 تريليون دولار اعتبارًا من 29 يوليو، وفي الوقت نفسه، أعلن البنتاجون عن مساعدات أمنية إضافية لأوكرانيا بقيمة 1.7 مليار دولار، بما في ذلك 200 مليون دولار من حزمة تفويض سلطة السحب الرئاسية وحزمة بقيمة 1.5 مليار دولار من أموال مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا.