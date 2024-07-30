إصابة أكثر من 20 جنديًا فنزويليًا في أعمال شغب

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الدفاع الفنزويلي "فلاديمير بادرينو لوبيز" إن أكثر من 20 جنديا فنزويليًا أصيبوا مؤخرًا في أعمال الشغب التي اندلعت بعد الانتخابات الرئاسية في فنزويلا.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، فقد كتب بادرينو على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، أن "23 من أفراد الخدمة أصيبوا حتى الآن، بعضهم أصيب بطلقات نارية، وهم يتلقون العلاج الطبي بعد أن وقعوا ضحايا للعنف".

وفي وقت سابق اندلعت احتجاجات واشتباكات مع الشرطة في كاراكاس ومدن فنزويلية أخرى، حيث ردد المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة واتهموا السلطات بتزوير نتائج الانتخابات.

وأكد رئيس الأركان أن السلطات لن تسمح بتكرار أحداث 2014 و2017 و2019، عندما أدت الاحتجاجات وأعمال الشغب واسعة النطاق إلى سقوط ضحايا.

يذكر أنه في الثامن والعشرين من يوليو الجاري، أجرت فنزويلا انتخاباتها الرئاسية، ووفقًا للمجلس الوطني للانتخابات، بعد فرز 80% من الأصوات، حصل الرئيس الحالي مادورو على 51.2% من الأصوات، وحصل منافسه الرئيسي من المعارضة "إدموندو جونزاليس"، الذي يمثل أحزاب اليمين المتطرف، على 44.2%، بينما رفضت كورينا ماتشادو، إحدى زعماء المعارضة، الاعتراف بنتيجة الانتخابات، معلنة فوز جونزاليس، واتهمت عدد من قادة الدول فنزويلا بعدم الشفافية والنزاهة في الانتخابات مطالبين إعلان نتائج الفرز بشكل أدق.