"النشرة": الطيران التجسسي الإسرائيلي حلّق فوق حاصبيا

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّه "يستمر الحذر الشديد مخيما هذا الصباح على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب في قضاء حاصبيا جراء التصعيد الاسرائيلي المتواصل ضد المنطقة".
وأكّد أنّ "في ظل هذه الأجواء المحمومة لم يفارق الطيران التجسسي الإسرائيلي طوال ساعات الليل وحتى فجر اليوم طلعاته الاستكشافية فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى أجواء منطقة راشيا الوادي في البقاع واقليم التفاح".
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