رئيس مجلس العلاقات الخارجية الإيرانية: إسرائيل ستواجه ردًا شديدًا إذا أقدمت على مقامرة بلبنان

أكّد رئيس مجلس العلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي، أنّ "مزاعم إسرائيل بمسؤولية حزب الله عن حادثة مجدل شمس مثيرة للسخرية". وشدد على أنّ "إسرائيل ستواجه ردا شديدا إذا أقدمت على مقامرة في لبنان". وأمس، أكد رئيس إيران مسعود بزشكيان في اتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّه "إذا هاجم الكيان الصهيوني لبنان فسيرتكب خطأ كبيرا ستكون له عواقب وخيمة"، معبّرًا عن "القلق الشديد تجاه تصعيد التوترات جنوب لبنان ونحذر من تبعات أي عدوان عليه". وأضاف "لن ندخر جهدا لإنهاء حرب غزة واستقرار المنطقة ونأمل من الدول الأخرى تحمل مسؤولياتها".

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