ترامب: حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس وصمة عار

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس بأنه "وصمة عار".
واشار ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز"، الى أنني "شخص واسع الأفق للغاية، لكن ما فعلوه كان وصمة عار".
وجاءت تصريحات ترامب وسط غضب عالمي واسع بسبب مشهد يقول النقاد إنه يسخر من لوحة ليوناردو دافنشي الشهيرة "العشاء الأخير".
كما أدان رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون المشهد، قائلا إن "كانت السخرية من العشاء الأخير ليلة أمس صادمة ومهينة للمسيحيين في جميع أنحاء العالم الذين شاهدوا حفل افتتاح الألعاب الأوليمبية". وأضاف: "الحرب على إيماننا وقيمنا التقليدية لا تعرف حدودا اليوم".
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