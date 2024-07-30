بزشكيان التقى نعيم قاسم: دعم جبهة المقاومة من السياسات الأساسية لإيران

أكّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال لقائه في طهران نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أنّ "دعم ومساندة جبهة المقاومة واجب ديني ومن السياسات الأساسية لإيران"، مشددًا على أن "تعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية هو من ضمن أولويات حكومته الجديدة".

بدوره، أشار قدم الشيخ قاسم التهنئة بتنصيب بزشكيان رئيسًا لإيران، مشيرًا إلى أنّ "هزيمة الكيان الصهيوني لم تكن لتتحقق لولا دعم إيران، وأنه بمقاومة شعب غزة الباسل سيتحمل الكيان هزيمة جسيمة أخرى".

إلى ذلك، قال قاسم في حديث لقناة "المنار": "إن اللقاء مع الرئيس الإيراني تناول دعم المقاومة في لبنان والمنطقة"، لافتًا إلى أنّ "هذه السياسة قائمة بتوجيهات من الإمام السيد علي الخامنئي".

وكان قد استقبل بزشكيان إستقبل أيضاً الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، وأكد أنّ "مواقف إيران تجاه القضية الفلسطينية لن تتغير بتغيير الحكومات ولا شيء يثنينا عن استمرار دعم المقاومة".