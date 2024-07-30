الوطن القطرية: تل أبيب تريد إعادة العالم العربي بأسره إلى العصر الحجري من أجل ضمان بقائها

أفادت صحيفة "الوطن" القطرية بأن التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان ليست جديدة، وهي تهدد منذ عشرة أشهر بإعادة هذا البلد العربي إلى العصر الحجري، وفي واقع الأمر فإن تل أبيب تريد إعادة العالم العربي بأسره إلى العصر الحجري، من أجل ضمان بقائها والتوسع أكثر فأكثر "من النيل إلى الفرات"، طالما وجدت الدعم والمساندة، وطالما استطاعت الإفلات من الجرائم التي ارتكبتها، وهي ماثلة للعيان.

ورأت أن اعتداءات إسرائيل وتهديداتها يجب وقفها، والحل الجذري يكون بإجبارها على الانخراط في عملية تفاوض حقيقية تنتج سلاما دائما على مبدأ حل الدولتين، وبغير ذلك ستبقى المنطقة عرضة لإرهاب الدولة الشنيع الذي تمارسه تل أبيب.