رئيسة وزراء إيطاليا: أشعر بقلق بالغ إزاء ما يحدث في لبنان وإزاء خطر التصعيد في المنطقة

نقلت وكالة "رويترز" عن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، قولها إنّها تشعر بقلق بالغ إزاء ما يحدث في لبنان وإزاء خطر التصعيد في المنطقة.

وأمس، حثّ وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاجاني رعايا بلاده على مغادرة لبنان، عقب التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربة إثر حادثة مجدل شمس التي نفى "حزب الله" مسؤوليته عنها في حين واصلت تل أبيب إطلاق مزاعمها.

وأشار وزير الخارجية الإيطالي، إلى "أنني تحدثت مع نظيري اللبناني عبدالله بوحبيب، ونظيري الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وأكدت أنه من الممكن وقف دوامة العنف في الشرق الأوسط"، وقال: "الحكومة ملتزمة السلام والاستقرار أيضا من خلال الوحدة الإيطالية في مهمة التدخل التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل) والتي طلبت حمايتها".