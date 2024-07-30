بعد إعلان فوز "مادورو" بالرئاسة.. اشتباكات في فنزويلا وإصابة 20 عسكريًا

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 20 عسكريا أصيبوا خلال اشتباكات في فنزويلا، وأن بعضهم أصيب بطلقات نارية.

وقال لوبيز "ندعو المواطنين والقوى السياسية في البلاد إلى التزام الهدوء"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف لوبيز: "سُمعت طلقات نارية عدة مرات في شارع أوردانيتا المركزي في وقت سابق. وتم تعزيز الأمن في مباني الجمعية الوطنية واللجنة الانتخابية في وسط المدينة. وتم تطويق القصر الرئاسي".وفي وقت سابق، قال مراسل سبوتنيك إن "أنصار المعارضة في وسط كاراكاس يرشقون الشرطة بزجاجات حارقة، والشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع".وكان رئيس المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا (لجنة الانتخابات المركزية)، إلفيس أموروسو، أعلن، في وقت سابق، أنه بعد فرز 80 % من البطاقات الانتخابية، حصل الرئيس مادورو على 2ر51 من الأصوات؛ وبذلك ضمن مادورو فوزه في الانتخابات الرئاسية.وتعتبر هذه الولاية الرئاسية الثالثة على التوالي للرئيس مادورو، الذي يقود الجمهورية البوليفارية منذ عام 2013؛ وتجرى مراسم التنصيب في 10 يناير 2025، وتستمر مدة ولايته ست سنوات.