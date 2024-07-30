الاحتلال يشن حملات اعتقال للفلسطينيين فجر اليوم بشكل همجي

ياسر رشاد - القاهرة - شنت قوات الاحتلال الصهيونية الإسرائيلية حملات اعتقال بعدد من المدن الفلسطينية، وذلك منذ فجر اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو، واعتقلت خلالها عدد من المواطنين المدنيين بشكل همجي بعد تفتيش منازلهم.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، ستة شبان وفتية، من بلدتي سلواد شرق رام الله، وثلاثة أشقاء من قرية قبية شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن الاحتلال اعتقل في سلواد، الفتية: أحمد نائل حامد (17 عاما) وعدي عواد حماد (17 عاما)، هيثم عبد الناصر فرج (17عاما)، بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أشقاء في قرية قبية، وهم: حسين وحسن وياسين محمد الشايب، بعد مداهمة منازلهم.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال معتقلين سابقين هم"عمر عايد طقاطقة (٢٨عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا، وعثمان يوسف صباح (٢٨عاما)، من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم"، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وفي مدينة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، عدد من المواطنين وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال اقتحم المدينة وحاصر بناية سكنية وداهم عدة منازل ونفذ عمليات تفتيش فيها واعتقل المواطنين عدي ملوح، ومحمد طه شقيق الشهيد طارق طه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، شابا من ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم، وذكرت مصادر محلية أن القوات الصهيونية اعتقلت الشاب محمود لطفي نعالوة بعد مداهمة منزله في حارة المربعة في الضاحية.