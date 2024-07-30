مقتل 36 شخصاً على الأقل وأصابة اخرين جراء انزلاقات للتربة بجنوب الهند

أفادت وزيرة الصحة في ولايةكيرالا، فينا جورج في الهند، عن "مقتل 36 شخصاً على الأقل وأصابة الكثيرون بجروح جراء انزلاقات للتربة في كيرالا بجنوب الهند، وسط مخاوف بشأن مصير مئات حاصرهم الطين والحطام".

ووقعت الكارثة مع هطول أمطار غزيرة على ولاية كيرالا في جنوب البلاد.

وأفادت تقارير محلية بأن جهود الاغاثة تواجه تحديات فاقمها انهيار جسر رئيسي في مقاطعة واياناد.

وأظهرت صور وزعتها الهيئة الوطنية للاستجابة للكوارث، عناصر الانقاذ ينقلون جثثاً وضعت على حمالات ويتنقلون بصعوبة في موقع غمره الطين والركام الناتج عن قوة الانزلاق الأرضي.

وأعلن الجيش الهندي أنه "نشر أكثر من 200 جندي لمساعدة قوات الأمن المحلية وفرق الاطفاء في مهمات البحث والانقاذ"، موضحا أنه "يشتبه بأن المئات عالقون في مكان انزلاق التربة".