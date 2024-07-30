المرصد السوري: الجيش الإسرائيلي هاجم موقعين عسكريين للقوات السورية في ريف درعا

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، عن "استهداف الجيش الإسرائيلي بالصواريخ، كل من تل الجايبة وقاعدة للدفاع الجوي للجيش السوري في الموقع، وتل أم حوران الذي تتمركز ضمنه قوات الجيش وقوات الدفاع الجوي في ريف درعا الغربي".
وقال: "بالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي حاولت المضادات الأرضية التابعة للنظام التصدي لطائرات مسيرة كانت تحلق بأجواء، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن".
وأحصى "المرصد السوري لحقوق الإنسان" منذ مطلع العام 2024، 55 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 39 منها جوية و 16 برية، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة والاعتداءات على لبنان منذ تشرين الأول 2023.
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