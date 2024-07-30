أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن سلسلة الأحداث في قاعدة "سدي تيمان"، ثم في قاعدة "بيت ليد"، شهادة حية ومباشرة على العملية المتقدمة من تفكك إسرائيل في عهد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
ورأت أن ما يؤكد انتشار العفن في كل شيء، مسارعة رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين إلى الإعلان عن عقد جلسة نقاش بشأن اعتقال الجنود وسلوك المدعية العامة العسكرية والشرطة العسكرية، مستغربة أن النيابة العامة العسكرية هي التي سيطلبون منها تقديم إجابات، وليس جنود الاحتياط الذين أساءوا إلى المعتقل، وتحصنوا في المكان ورفضوا الإخلاء بناء على طلب الشرطة العسكرية، ولا أعضاء الكنيست الذين اقتحموا القاعدة، ولا الوزراء الذين هرعوا للتعبير عن دعمهم لجنود الاحتياط.
وفي حين أشارت إلى أن كل حلقة في السلسلة هذه تشير إلى الانحلال المؤسساتي، اعتبرت أن إدانة نتانياهو لهذه الأحداث بعد ساعتين هي طريقته المعتادة في غمز أقصى اليمين، الذي فهم جيداً أنه لا يوجد قانون ولا قضاء.
ولفتت إلى أن إسرائيل بقيادة نتانياهو فقدت السيطرة على أقصى اليمين، معتبرة أن من يزرع الفوضى يحصد الفوضى، ومشيرة إلى أنهم سيفككون إسرائيل نهائياً إذ لم يتم وقفهم.
كانت هذه تفاصيل خبر هآرتس: إسرائيل بقيادة نتانياهو فقدت السيطرة على أقصى اليمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.