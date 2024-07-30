استشهاد شاب في الغارة الإسرائيلية على بيت ليف فجرًا

أدّت الغارة التي نفذتها مسيّرة إسرائيلية قرابة الثانية من بعد منتصف الليل، على منزل في بيت ليف إلى استشهاد الشاب (ح.ح.م.)، بالاضافة الى أضرار فادحة بالمنزل.

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