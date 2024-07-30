جعجع تابع مع لجنة متابعة موظفي المعاينة الميكانيكية ما آلت إليه الأوضاع في هذا الملف

استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، لجنة متابعة موظفي المعاينة الميكانيكية، بحضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" رازي الحاج ورئيس مصلحة النقابات طوني نون. وعرض الوفد عليه آخر ما آلت إليه الأوضاع في ملف إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية ومصير موظفي شركة "FAL" بعد انتهاء عقدها وعدم إجراء مناقصة جديدة حتى الآن.

وكلف جعجع مباشرةً خلال الاجتماع لجنة نيابية من تكتل "الجمهورية القوية" بمراجعة وزير الداخلية بسام مولوي، ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية، ورئيس مجلس إدارة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بالتكليف المحافظ مروان عبود، لحثهم جميعاً على الإسراع في إجراء مناقصة تلزيم إدارة المعاينة الميكانيكية وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.