واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة التهريب، وضبطت قي هذا الإطار كميات من السجائر المهرّبة والمعسّل المقلّد والسيجار والسجائر الإلكترونية vape، بنتيجة عمليات دهم نفّذتها في مناطق النبعة وبرج حمود وعين علق.كذلك ضبطت دوريات "الريجي" في موقع في سن الفيل تجهيزات لتزوير المعسّل بطريقة يدوية. وسطرّت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.

كانت هذه تفاصيل خبر "الريجي" ضبطت في عدد من المناطق منتجات مهرّبة ومقلّدة وتجهيزات لتزوير المعسّل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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