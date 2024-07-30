"النشرة": احتفال بمناسبة عيد الجيش في ثكنة أبلح العسكرية

افاد مراسل "النشرة"، في زحلة، بأن "بمناسبة الأول من آب عيد الجيش أُقيم احتفال في ثكنة أبلح العسكرية، حيث تلا أمر اليوم قائد منطقة البقاع العميد الركن روجيه لطوف ممثلاً قائد الجيش العماد جوزف عون، بحضور عدد كبير من الضباط وفرق من الجيش يمثلون كافة القطع العسكرية".

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