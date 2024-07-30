شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 15 شخصا في انفجار بشركة للكيماويات في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب 15 شخصا، في انفجار بشركة ألمانية للكيماويات.

وقالت الشرطة الألمانية وشركة الكيماويات الألمانية، إن 15 من عمال الشركة أصيبوا بجروح في حريق نجم عن انفجار بالمصنع الرئيسي للشركة في مدينة لودفيجسهافن جنوب غربي ألمانيا.

وتمكنت فرقة الإطفاء في المصنع من إخماد الحريق الذي شب في الشركة.

واكتشفت سيارات المراقبة البيئية مستويات مرتفعة بدرجة طفيفة من الهيدروكربونات داخل الموقع وفي المناطق المجاورة للمصنع.