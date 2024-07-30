الخارجية الإيرانية: إسرائيل ستواجه ردا شديدا إذا أقدمت على مقامرة بلبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أكّد رئيس مجلس العلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي، أنّ "مزاعم إسرائيل بمسؤولية حزب الله عن حادثة مجدل شمس مثيرة للسخرية".

وشدد على أنّ "إسرائيل ستواجه ردا شديدا إذا أقدمت على مقامرة في لبنان".

وأمس، أكد رئيس إيران مسعود بزشكيان في اتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّه "إذا هاجم الكيان الصهيوني لبنان فسيرتكب خطأ كبيرا ستكون له عواقب وخيمة"، معبّرًا عن "القلق الشديد تجاه تصعيد التوترات جنوب لبنان ونحذر من تبعات أي عدوان عليه".

وأضاف "لن ندخر جهدا لإنهاء حرب غزة واستقرار المنطقة ونأمل من الدول الأخرى تحمل مسؤولياتها".

رويترز: مقتل ما لا يقل عن 41 شخصًا في انهيارات أرضية في ولاية كيرلا جنوبي الهند

أفادت وكالة رويترز أن ما لا يقل عن 41 شخصًا لقوا مصرعهم جراء انهيارات أرضية ضربت ولاية كيرلا جنوبي الهند.

وأوضحت التقارير المحلية أن الأمطار الغزيرة المستمرة على مدى الأيام الماضية تسببت في حدوث الانهيارات الأرضية في مناطق عدة من الولاية، مما أدى إلى تدمير المنازل وتشريد العديد من السكان.

وتعمل فرق الإنقاذ على مدار الساعة للبحث عن الناجين وانتشال الجثث من تحت الأنقاض، في حين تم إعلان حالة الطوارئ في المناطق المتضررة.

وذكر مسؤولون أن الأمطار الموسمية التي تشهدها الهند سنويًا تؤدي في كثير من الأحيان إلى مثل هذه الكوارث، مؤكدين أن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة لتقديم المساعدة والدعم للمتضررين.

ويعبر المجتمع الدولي عن تضامنه مع الهند في هذه الأزمة، ويعرض تقديم الدعم الإنساني للمساعدة في جهود الإغاثة.

رئيسة وزراء إيطاليا تعبر عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع في لبنان

أعربت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الراهنة في لبنان وخطر التصعيد الذي يهدد الاستقرار في المنطقة.

وقالت ميلوني في تصريحات لوكالة رويترز: "أشعر بقلق بالغ إزاء ما يحدث في لبنان. التصعيد الحالي في المنطقة يمثل خطراً كبيراً على الأمن والاستقرار، ويجب على جميع الأطراف العمل على تهدئة الأوضاع وتجنب المزيد من العنف."

وأضافت ميلوني أن إيطاليا تتابع التطورات عن كثب وتدعو إلى الحوار والتعاون بين الأطراف المختلفة لحل النزاعات بشكل سلمي. وأكدت أن بلادها مستعدة لتقديم أي دعم ممكن للمساعدة في تحقيق الاستقرار والأمان في المنطقة.

الدفاع المدني: غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين غرب دوار الصفطاوي

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة عن استشهاد فلسطيني جراء غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين غرب دوار الصفطاوي شمال القطاع.

وأفادت المصادر المحلية أن الغارة وقعت في ساعة متأخرة من مساء اليوم، واستهدفت منطقة قريبة من دوار الصفطاوي، مما أدى إلى استشهاد أحد المواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وقال الدفاع المدني إن الطواقم هرعت إلى موقع الغارة لانتشال الضحايا وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، فيما تم نقل الجثمان إلى مستشفى محلي.

وتأتي هذه الغارة في سياق التصعيد المستمر بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مما يزيد من حدة التوترات في المنطقة.

وأكد الدفاع المدني في غزة على ضرورة حماية المدنيين الأبرياء ووقف العمليات العسكرية التي تستهدف المناطق السكنية، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف التصعيد وحماية الأرواح.