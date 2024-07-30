رئيس حزب العمل الإسرائيلي: يجب التحقيق مع قادة بالشرطة في محاولة الانقلاب

ياسر رشاد - القاهرة - دعا رئيس حزب العمل الإسرائيلي، يائير غولان، إلى إجراء تحقيق شامل في تورط قادة بالشرطة وأعضاء كنيست ووزراء في محاولة الانقلاب التي جرت أمس.

وقال غولان في تصريح له اليوم إن الأحداث الأخيرة تشير إلى وجود مؤامرة كبيرة تهدف إلى زعزعة الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، مؤكداً أن مثل هذه المحاولات تشكل تهديداً خطيراً للديمقراطية الإسرائيلية.

وأضاف غولان أن التحقيق يجب أن يكون شفافاً ومستقلاً لضمان محاسبة جميع المتورطين، بغض النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم السياسية.

وتأتي تصريحات غولان في ظل أجواء مشحونة بالتوتر السياسي والأمني في إسرائيل، حيث تتزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع وانزلاق البلاد إلى حالة من الفوضى.

ودعا غولان المجتمع الدولي إلى مراقبة الوضع في إسرائيل عن كثب، والعمل على دعم جهود تحقيق العدالة والاستقرار في البلاد.

مقتل 36 أسيرًا من غزة في سجن سديه تيمان في صحراء النقب

أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن 36 أسيراً من غزة لقوا حتفهم في سجن سديه تيمان الواقع في صحراء النقب.

وذكرت الصحيفة أن هذه الوفيات تثير تساؤلات كبيرة حول ظروف الاحتجاز ومعاملة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وأعربت منظمات حقوقية محلية ودولية عن قلقها البالغ إزاء هذه الوفيات، مطالبة بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة لتحديد أسباب الوفيات وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

وأشارت التقارير إلى أن سجن سديه تيمان يعاني من ظروف احتجاز قاسية ونقص في الخدمات الأساسية، مما يزيد من معاناة الأسرى الفلسطينيين المحتجزين فيه.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لوقف العنف وتحسين أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية.

هآرتس: مقتل 48 أسيراً فلسطينياً داخل السجون الإسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة

أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن 48 أسيرا فلسطينيا لقوا حتفهم داخل السجون الإسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة.

وذكرت الصحيفة أن هذه الوفيات تثير قلقاً كبيراً بين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، التي تطالب بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في ملابسات هذه الحالات.

وأشار تقرير هآرتس إلى أن الأوضاع داخل السجون الإسرائيلية تدهورت بشكل ملحوظ مع تصاعد الأعمال القتالية في غزة، مما يزيد من معاناة الأسرى الفلسطينيين الذين يعانون من ظروف احتجاز صعبة ومعاملة قاسية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لوقف العنف وتحسين أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية.