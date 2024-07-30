مقتل 48 أسيراً فلسطينياً داخل السجون الإسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن 48 أسيراً فلسطينياً لقوا حتفهم داخل السجون الإسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة.

وذكرت الصحيفة أن هذه الوفيات تثير قلقاً كبيراً بين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، التي تطالب بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في ملابسات هذه الحالات.

وأشار تقرير هآرتس إلى أن الأوضاع داخل السجون الإسرائيلية تدهورت بشكل ملحوظ مع تصاعد الأعمال القتالية في غزة، مما يزيد من معاناة الأسرى الفلسطينيين الذين يعانون من ظروف احتجاز صعبة ومعاملة قاسية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لوقف العنف وتحسين أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية.

الخارجية الإيرانية: إسرائيل ستواجه ردا شديدا إذا أقدمت على مقامرة بلبنان

أكّد رئيس مجلس العلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي، أنّ "مزاعم إسرائيل بمسؤولية حزب الله عن حادثة مجدل شمس مثيرة للسخرية".

وشدد على أنّ "إسرائيل ستواجه ردا شديدا إذا أقدمت على مقامرة في لبنان".

وأمس، أكد رئيس إيران مسعود بزشكيان في اتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّه "إذا هاجم الكيان الصهيوني لبنان فسيرتكب خطأ كبيرا ستكون له عواقب وخيمة"، معبّرًا عن "القلق الشديد تجاه تصعيد التوترات جنوب لبنان ونحذر من تبعات أي عدوان عليه".

وأضاف "لن ندخر جهدا لإنهاء حرب غزة واستقرار المنطقة ونأمل من الدول الأخرى تحمل مسؤولياتها".

رويترز: مقتل ما لا يقل عن 41 شخصًا في انهيارات أرضية في ولاية كيرلا جنوبي الهند

أفادت وكالة رويترز أن ما لا يقل عن 41 شخصًا لقوا مصرعهم جراء انهيارات أرضية ضربت ولاية كيرلا جنوبي الهند.

وأوضحت التقارير المحلية أن الأمطار الغزيرة المستمرة على مدى الأيام الماضية تسببت في حدوث الانهيارات الأرضية في مناطق عدة من الولاية، مما أدى إلى تدمير المنازل وتشريد العديد من السكان.

وتعمل فرق الإنقاذ على مدار الساعة للبحث عن الناجين وانتشال الجثث من تحت الأنقاض، في حين تم إعلان حالة الطوارئ في المناطق المتضررة.

وذكر مسؤولون أن الأمطار الموسمية التي تشهدها الهند سنويًا تؤدي في كثير من الأحيان إلى مثل هذه الكوارث، مؤكدين أن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة لتقديم المساعدة والدعم للمتضررين.

ويعبر المجتمع الدولي عن تضامنه مع الهند في هذه الأزمة، ويعرض تقديم الدعم الإنساني للمساعدة في جهود الإغاثة.