مقتل 8 على الأقل جراء انهيار أرضي في الهند

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (د ب أ)

قتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، بينهم طفل، وسط مخاوف من محاصرة المئات في انهيار أرضي في ولاية كيرالا الهندية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "ذا هندو" أن الانهيارات الأرضية الضخمة الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة طمرت قرى وقطعت الطرق في منطقة وياناد الجبلية في ولاية كيرالا في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

وتم العثور على ثماني جثث على الأقل ونقل 70 جريحا على الأقل إلى المستشفى، حسبما قالت وزيرة الصحة في كيرالا فينا جورج.

وأعربت عن خشيتها من ارتفاع عدد القتلى لكن التركيز ينصب حاليا على عمليات الإنقاذ التي تعوقها الأمطار المستمرة.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إنه "حزين" بسبب الانهيارات الأرضية.

وكتب على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "تعاطفي مع جميع أولئك الذين فقدوا أحبائهم والصلوات مع المصابين".

وأضاف أن "عمليات الإنقاذ جارية حاليا لمساعدة جميع المتضررين".