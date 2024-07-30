اشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الى إن بلاده تشاطر الفلبين مخاوفها إزاء الإجراءات التصعيدية التي تتخذها الصين في بحر الصين الجنوبي. وأدلى بلينكن بهذه التصريحات في أعقاب محادثات أمنية في مانيلا شارك فيها إلى جانب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مع نظيريهما الفلبينيين إنريكي مانالو وجيلبرتو تيودورو.

كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن: نشاطر الفلبين مخاوفها إزاء الإجراءات التصعيدية التي تتخذها الصين في بحر الصين الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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