وزير الدفاع الأميركي: لا أعتقد أن نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله أمر حتمي

أشار وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إلى أنّ "أي تصعيد بين لبنان وإسرائيل يُمكن أن يفجّر الوضع، ونود أن نرى حلًا دبلوماسيًا".

وقال: "لا أعتقد أن نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله أمر حتمي"، وذلك عقب التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربة إثر حادثة مجدل شمس التي نفى "حزب الله" مسؤوليته عنها في حين واصلت تل أبيب إطلاق مزاعمها.

وجاء كلام أوستن جاء خلال مؤتمر صحفي يشمل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيريهما الفلبينيين إنريكي مانالو وجيلبرتو تيودورو في مانيلا، عقب المحادثات المشتركة المعروفة باسم 2+2، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة والفلبين و"التذكير بدعم الولايات المتحدة في مواجهة أنشطة بكين المزعزعة للاستقرار، في بحر الصين الجنوبي وما وراءه، وفق السلطات الأميركية.