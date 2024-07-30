اشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السرايا، الى اننا "عرضنا التطورات الراهنة والاتصالات التي نجريها لمنع توسع الحرب، وقد أرسلت ردا على كلام المندوب الاسرائيلي في بروكسل على خلفية مهاجمته للبنان، كذلك سيكون لنا رد اخر على على شكوى اسرائيل التي قدمتها ضد لبنان في الامم المتحدة".

كانت هذه تفاصيل خبر بو حبيب من السرايا: سيكون لنا رد على شكوى إسرائيل ضد لبنان في الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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