لابيد: نتانياهو غائب بعد اقتحام مليشيات من الملثمين قواعد عسكرية ووزراء ونواب في حكومته جزء من محاولة انقلاب

اشار زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الى ان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو غائب بعد اقتحام مليشيات من الملثمين قواعد عسكرية، واكد بان وزراء ونواب في حكومته جزء من محاولة انقلاب.

وشدد لابيد على ان اقتحام "سدي تيمان" إجرام حقير وخطير لأعضاء الكنيست الذين يضعفون الجيش الإسرائيلي ويفككونه، ويضعفون ويفككون دولة إسرائيل، ويقضون على أسس قوتنا من الداخل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بان الجيش سحب قوات من الضفة وقوات من لواء ناحل من غزة ودفع بهم إلى معسكر بيت ليد. ولفتت الى ان الجيش يعزز قواته في محيط معسكر بيت ليد قبيل جلسة لمحاكمة الجنود خشية اقتحامه مجددا.

بدورها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية بان وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت طالب نتانياهو بالتحقيق في منع وزير الامن القومي بن غفير الشرطة من التحرك ضد مقتحمي المعسكر، كما طالب غالانت بمحاسبة أعضاء الكنيست والوزراء الذين شاركوا في اقتحام المعسكر.