بن غفير: أطالب بتحقيق مع غالانت لكشف إذا ما كانت لديه معلومات عن هجوم 7 تشرين الأول ولم يرسل تعزيزات

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بـ"فتح تحقيق مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لكشف إذا ما كانت لديه معلومات عن هجوم 7 تشرين الأول ولم يرسل تعزيزات".

ويأتي ذلك، بعد أن ذكرت القناة 12 الإسرائيلية بأن غالانت طالب نتانياهو بالتحقيق في منع بن غفير الشرطة العسكرية من التحرك ضد مقتحمي معسكر بيت ليد على خلفية توقيف جنود إسرائيليين من سجن سديه تيمان إثر انتهاكات بحق أسرى فلسطينيين.

كما طالب غالانت بمحاسبة أعضاء الكنيست والوزراء الذين شاركوا في اقتحام المعسكر.