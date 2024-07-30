مديرية حماية المستهلك واصلت جولاتها في المؤسسات التجارية والمطاعم وسطرت محاضر ضبط بحق مخالفين

تواصل فرق وزارة الاقتصاد والتجارة جولاتها في المؤسسات التجارية والمطاعم والمقاهي والسوبر ماركت وغيرها من المؤسسات في مختلف المناطق، وذلك في إطار المتابعة التي تقوم بها الوزارة - مديرية حماية المستهلك للتأكد من تطبيق قانون حماية المستهلك والنصوص القانونية ذات الصلة.

ونتيجةً لارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ، تم تسطير محاضر ضبط في عدد من المؤسسات لمخالفتها مندرجات قانون حماية المستهلك، لاسيما عدم إعلان الأسعار، وقد تم تحويل المحاضر كافة إلى القضاء المختص.

وشددت الوزارة على "ضرورة التزام المؤسسات التجارية واصحاب السوبر ماركت بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لضمان حقوق المستهلكين وحماية قدرتهم الشرائية"، كما تحث "المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظونها لتعزيز الجهود المبذولة في هذا الصدد"، مؤكدة "مواصلة الجولات الرقابية في مختلف المناطق اللبنانية لقمع المخالفات ذات الصلة".

وأعلنت ان الخط الساخن لخدمة تلقي الشكاوى هو 1739.