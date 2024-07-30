اندلاع حريق في عزيبة الفوقا - جزين وتعذر وصول سيارات الدفاع المدني لوعورة المكان

اندلع حريق كبير في منطقة عزيبة الفوقا قضى على مساحة كبيرة من الاشجار المعمرة، وتعذر وصول سيارات الدفاع المدني لوعورة المكان، بالإضافة الى أسباب أمنية.

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