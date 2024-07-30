أمن الدولة في الشمال أخلت بلدتي الشويليت وبرسا من النازحين السوريين

أخلت دوريّات من أمن الدولة في الشمال، بلدة الشويليت في قضاء زغرتا من النازحين السوريّين، ومن بعضهم المخالف في بلدة برسا في قضاء الكورة ، بعد أن كانت قد توجّهت إليهم بإنذاراتٍ بالإخلاء قبل فترة، بناءً على قرارات الجهات الرسميّة المختصّة.

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