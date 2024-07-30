مصلحة الصحة في الجنوب: انذارات لـ8 مطاعم وإقفال 5 مراكز تجميل في صيدا والغازية والعاقبية

كثفت ادارة مصلحة الصحة الاقليمية في محافظة لبنان الحنوبي، جولاتها الميدانية عبر مفتشيها في المطاعم ومراكز التجميل على مستوى الجنوب بهدف ملاحقة، كل من تسول له نفسه اللعب بأمن المواطن الغذائي والصحي لا سيما مع بدء الموسم الصيفي.
وسجّلت حصيلة جولات فرق المفتشين في صيدا والغازية والعاقبية اقفال خمسة مراكز للتجميل بناء لتوجيهات وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فيراس الابيض لعدم حيازتها على التراخيص القانونية، خلافًا لشروط مزاولة المهنة المرعية الاجراء، وأُحيل صاحب أحد هذه المراكز على النيابة العامة.
كما تم إثر الكشف على 8 مطاعم في المناطق المذكورة توجيه إنذارات لأصحابها وإمهالهم مدة 15 يومًا للعمل على اعتماد المعايير الصحية اللازمة من جهة النظافة وسلامة الغذاء حرصًا على صحة المواطنين، على ان يصار بعد الفترة المشروطة التثبت من التزامهم ، ليبنى على الشيء مقتضاه القانوني.
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