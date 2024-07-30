رئيس تايوان: سنواصل العمل الجاد لتعزيز الاعتماد على نفسنا في الدفاع وشراء أسلحة من الخارج

اشار رئيس تايوان لاي تشينغ-ته الى إن تهديد الصين لأي دولة هو تهديد للعالم، مضيفا أن الجزيرة ستواصل العمل الجاد لتعزيز الاعتماد على نفسها في الدفاع وشراء أسلحة من الخارج.

وخلال مؤتمر التحالف البرلماني الدولي بشأن الصين في تايبه، وهو مجموعة تربطها علاقات بشبكة دولية تضم عدة مئات من المعارضين السياسيين للصين، اشار الى أن تايوان ستعمل جاهدة على تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين. واوضح "أود أن أؤكد على أن تهديد الصين لأي دولة هو تهديد للعالم".

وأضاف "ستبذل تايوان قصارى جهدها لتوفير مظلة حماية ديمقراطية مع شركائنا الديمقراطيين لإبقائهم بعيدا عن تهديد الاستبداد".

وتجري الصين، التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، تدريبات عسكرية بشكل دوري منذ سنوات للضغط على تايبه لقبول مطالبة بكين بالسيادة على الجزيرة رغم اعتراض تايوان القوي على المطلب.