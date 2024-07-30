بزشكيان التقى هنية وعبدالسلام: موقفنا راسخ في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أنّ "العلاقات بين إيران واليمن ستستمر أقوى من ذي قبل"، مشددا على "وجوب انهاء الظلم علی المسلمین بتعاون الدول الإسلامية".

جاء ذلك خلال استقبال بزشكيان في طهران رئيس الوفد اليمني المفاوض التابع لحكومة صنعاء محمد عبدالسلام، الذي وصل لطهران للمشاركة في مراسم تنصيب بزشكيان رسميًا.

ووصف بزشكيان أن "العلاقات بين إيران واليمن مبنية على معتقدات وثقافة مشتركة لا يمكن المساس بها"، وقال إن "اجراءات اليمن في دعم الشعب الفلسطيني كانت مهمة ومؤثرة للغاية وشكلت ضغطاً واضحاً على الكيان الصهيوني وداعميه، كما أن مقاومة الشعب اليمني لضغوط المستكبرين وممارساتهم العداونية لها قيمة كبيرة وتستحق الثناء".

من جانبه اعتبر محمد عبد السلام أن "القواسم المشتركة العريقة بين إيران واليمن أدت الى تكوين علاقات قوية بين الجانبين".

وصرح بأن "اليمن اتخذ موقفاً مشرفاً دفاعاً عن الشعب الفلسطيني المظلوم ومصالح الأمة الإسلامية جمعاء، وهذه القضية جعلت الأعداء يغيرون نظرتهم لليمن كقوة مؤثرة في تطورات المنطقة".

إلى ذلك، التقى بزشكيان رئيس حركة حماس إسماعيل هنية الذي وصل إلى طهران للغاية نفسها، حيث هنأ بزشكيان وشكر إيران على "مواقفها المشرفة في دعم صمود شعبنا الفلسطيني"، وفق بيان من "حماس".

وأكّد بزشكيان على "الموقف الراسخ لبلاده في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وفي ظل قيادة قائد الثورة الإسلامية على الخامنئي"، متمنيًا "للشعب الفلسطيني ومقاومته الانتصار في معركتهم العادلة ضد العدوان".