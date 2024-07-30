بلغ حجم التجارة الإلكترونية عبر الحدود في الصين 1.22 تريليون يوان (حوالي 170.95 مليار دولار أميركي)، في النصف الأول من العام 2024، بزيادة 10.5 في المئة على أساس سنوي، وفقا لما أظهرته بيانات الجمارك.
وتم تعزيز حجم تلك التجارة من خلال السياسات الداعمة، بما في ذلك إنشاء مناطق تجريبية لتنمية التجارة الإلكترونية عبر الحدود وتسهيل التخليص الجمركي، حسبما أعلن المتحدث باسم الهيئة العامة للجمارك ليو دا ليانغ.
وأشار إلى أن البلاد ستواصل تبسيط إجراءات التخليص الجمركي وتحسين الخدمات، لدعم تنمية التجارة الإلكترونية عبر الحدود.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات الصين سجلت نمواً بالتجارة الإلكترونية عبر الحدود بنسبة 10.5 بالمئة في النصف الأول العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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