الجيش الإسرائيلي زعم مهاجمة 10 أهداف لحزب الله في 7 مناطق في جنوب لبنان

زعم الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، تنفيذ هجوم على 10 أهداف تابعة لـ"حزب الله" في 7 مناطق مختلفة في جنوب لبنان.

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب تزامنًا مع الحرب على غزة، وعقب التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربة إثر حادثة مجدل شمس التي نفى "حزب الله" مسؤوليته عنها في حين واصلت تل أبيب إطلاق مزاعمها.

ويواصل "حزب الله" عملياته العسكرية على مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي ومستوطنات الشمال.