شركة طيران "إيجيان إيرلاينز" اليونانية تلغي رحلاتها إلى بيروت حتى أول أب

اعلنت شركة طيران "إيجيان إيرلاينز" اليونانية اليوم إنها ألغت رحلاتها إلى بيروت حتى الأول من آب في ظل الوضع الراهن. وأوضحت الشركة "نقيّم باستمرار التطورات وفقا لتعليمات السلطات المعنية".

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