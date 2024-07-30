الجيش يعزز قواته في محيط معسكر بيت ليد قبيل جلسة محاكمة الجنود

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في محيط معسكر بيت ليد قبيل جلسة محاكمة الجنود المتهمين بتعذيب الأسرى، وذلك خشية اقتحام المعسكر مجددًا.

وتأتي هذه التعزيزات الأمنية بعد اقتحام المعسكر عدة مرات من قبل محتجين غاضبين، ما أدى إلى تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في البلاد.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان سلامة المحاكمة والحفاظ على النظام العام، مضيفاً أن الجيش لن يتهاون مع أي محاولات للاعتداء على المؤسسات الأمنية أو عرقلة سير العدالة.

وتشهد إسرائيل حالة من الاحتقان السياسي بعد اتهامات بتورط جهات عليا في قضايا التعذيب والاعتداء على الأسرى الفلسطينيين، مما دفع إلى مطالبات واسعة بإجراء تحقيقات شاملة ومحاسبة جميع المسؤولين المتورطين.

حزب العمل الإسرائيلي: مسؤولون في الجيش أكدوا امتناع الشرطة عن إرسال تعزيزات

صرح رئيس حزب العمل الإسرائيلي، يائير غولان، بأن مسؤولين كبار في الجيش أكدوا امتناع الشرطة عن إرسال تعزيزات إلى سجن سديه تيمان لمدة 3 ساعات خلال الأحداث الأخيرة.

وقال غولان في تصريح له اليوم إن هذا التصرف يثير تساؤلات كبيرة حول تورط بعض الجهات الأمنية والسياسية في هذه الأزمة، مشدداً على أن التحقيق في ما جرى في سديه تيمان ضروري وقد يقود إلى مكتب وزير الأمن القومي نفسه.

وأضاف غولان أن عدم إرسال التعزيزات في الوقت المناسب أدى إلى تفاقم الوضع داخل السجن، مما أسفر عن مقتل 36 أسيراً من غزة في ظل ظروف احتجاز قاسية ونقص في الخدمات الأساسية.

وأكد غولان على أهمية إجراء تحقيق شفاف ومستقل لكشف جميع الملابسات المتعلقة بهذه القضية ومحاسبة جميع المتورطين، بغض النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم السياسية.

وتأتي تصريحات غولان في ظل تصاعد التوترات السياسية والأمنية في إسرائيل، حيث تزداد الدعوات من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لتحقيق العدالة وضمان حقوق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

رئيس حزب العمل الإسرائيلي: يجب التحقيق مع قادة بالشرطة في محاولة الانقلاب

دعا رئيس حزب العمل الإسرائيلي، يائير غولان، إلى إجراء تحقيق شامل في تورط قادة بالشرطة وأعضاء كنيست ووزراء في محاولة الانقلاب التي جرت أمس.

وقال غولان في تصريح له اليوم إن الأحداث الأخيرة تشير إلى وجود مؤامرة كبيرة تهدف إلى زعزعة الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، مؤكداً أن مثل هذه المحاولات تشكل تهديداً خطيراً للديمقراطية الإسرائيلية.

وأضاف غولان أن التحقيق يجب أن يكون شفافاً ومستقلاً لضمان محاسبة جميع المتورطين، بغض النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم السياسية.

وتأتي تصريحات غولان في ظل أجواء مشحونة بالتوتر السياسي والأمني في إسرائيل، حيث تتزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع وانزلاق البلاد إلى حالة من الفوضى.

ودعا غولان المجتمع الدولي إلى مراقبة الوضع في إسرائيل عن كثب، والعمل على دعم جهود تحقيق العدالة والاستقرار في البلاد.