التايمز: بريطانيا قررت تأجيل حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية أن الحكومة البريطانية قد قررت تأجيل قرار حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل لعدة أسابيع. يأتي هذا التأجيل في ظل تزايد الضغوط السياسية والديبلوماسية المتعلقة بالتصعيدات الأخيرة في المنطقة.

وذكرت الصحيفة أن التأجيل يمنح الحكومة البريطانية الوقت لتقييم الوضع بشكل أعمق واتخاذ قرار مستنير بشأن سياسات تصدير الأسلحة. يأتي هذا في وقت تتصاعد فيه الدعوات من قبل مجموعات حقوق الإنسان والمشرعين لفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب الأوضاع في غزة.

وأضافت الصحيفة أن هذا التأجيل يتيح أيضاً فرصة للحوار مع الأطراف المعنية وإجراء مناقشات حول كيفية تحقيق توازن بين الالتزامات الأمنية والسياسات الخارجية.

وتشير المصادر إلى أن القرار النهائي قد يعتمد على التطورات المستقبلية في النزاع وتقييم الأثر المحتمل لأي حظر على الوضع الإقليمي.

بن غفير لنتنياهو "أطالب بفتح تحقيق مع غالانت "

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بفتح تحقيق مع وزير الدفاع يوآف غالانت. يأتي هذا الطلب في أعقاب ادعاءات بأن غالانت قد يكون قد حصل على معلومات حول الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر لكنه لم يرسل تعزيزات كافية.

ووفقاً لبن غفير، فإن التحقيق يجب أن يكشف إذا ما كانت لدى غالانت معلومات مسبقة عن الهجوم ولم يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية القوات الإسرائيلية. ويشدد بن غفير على أهمية التحقيق لكشف الحقائق وضمان المساءلة في حال ثبوت أي تقصير.

وأشار بن غفير إلى أن هذه الخطوة ضرورية لضمان سلامة الجنود وتعزيز الثقة في القيادة العسكرية. ويأتي هذا التصعيد في ظل التوترات الحالية والتدقيق المتزايد في القرارات العسكرية التي اتخذت قبل الهجوم.

وزير الخارجية الأمريكي: واشنطن ستقدم تمويلاً عسكرياً للفلبين بقيمة 500 مليون دولار

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن ستقدم تمويلاً عسكرياً للفلبين بقيمة 500 مليون دولار. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين ودعم جهود الفلبين في تعزيز قدراتها الأمنية.

وأوضح الوزير أن التمويل سيشمل مجموعة من المساعدات العسكرية، بما في ذلك معدات الدفاع والتدريب والتكنولوجيا الحديثة، وذلك لتعزيز قدرة الفلبين على مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز استقرار المنطقة.

وأضاف أن هذا التمويل يعكس التزام الولايات المتحدة بدعم حلفائها في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، وتعزيز التعاون الأمني والقدرات الدفاعية لدول مثل الفلبين.

وتعتبر هذه المساعدة جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة ودول المنطقة، وتحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين.