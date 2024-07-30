البث الإسرائيلية: الجيش سحب قوات من الضفة ومن لواء ناحل من غزة ودفع بهم لمعسكر بيت ليد

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي قد سحب قواته من الضفة الغربية ومن لواء ناحل في قطاع غزة، وأرسلهم إلى معسكر بيت ليد.

ويأتي هذا التحرك في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية حول معسكر بيت ليد، حيث يشهد الموقع توتراً متزايداً بعد سلسلة من الاحتجاجات والاقتحامات. ويهدف الجيش إلى ضمان أمن المعسكر والتعامل مع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.

وقد أدى هذا التحرك إلى إعادة توزيع القوات وتعزيز التواجد العسكري في المناطق التي تشهد توترات متصاعدة، مما يعكس استعداد الجيش لمواجهة أي تحديات أمنية محتملة.

وتستمر الأوضاع في معسكر بيت ليد في التوتر، مع استمرار الدعوات لإجراء تحقيقات حول الأحداث الأخيرة ومطالبات بتوفير حماية أكبر للمؤسسات العسكرية.

غالانت يطالب نتنياهو بمحاسبة أعضاء الكنيست والوزراء الذين شاركوا في اقتحام المعسكر

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن وزير الدفاع، يوآف غالانت، طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاسبة أعضاء الكنيست والوزراء الذين شاركوا في اقتحام معسكر بيت ليد.

وقال غالانت في تصريحاته إن هؤلاء المسؤولين يشكلون تهديداً للسلامة العامة ويقوضون عمل الأجهزة الأمنية، داعياً إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم. وأكد على أن هذه التصرفات تعكس تجاهلاً خطيراً للسيطرة القانونية والنظام.

وأضاف غالانت أن دعم الأمن واستقرار المؤسسات العسكرية يتطلب التزاماً كاملاً من جميع المسؤولين والموظفين، مشيراً إلى أن تكرار مثل هذه الحوادث يضعف الثقة في النظام ويضر بالقدرة على الحفاظ على الأمن الداخلي.

وتأتي تصريحات غالانت في سياق تصاعد التوترات السياسية بعد اقتحام معسكر بيت ليد، مما دفع إلى دعوات واسعة لمراجعة سلوك أعضاء الحكومة وتعزيز إجراءات الأمن في المؤسسات العسكرية.

انتشال جثامين 20 شهيداً من رفح والبلدات الشرقية بعد انسحاب الجيش

أفاد مراسل روسيا اليوم بانتشال جثامين 20 شهيداً من مناطق رفح والبلدات الشرقية لخان يونس في جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة.

وأشار المراسل إلى أن عملية الانتشال تمت تحت إشراف فرق الدفاع المدني في القطاع، حيث تم العثور على الجثامين في مواقع مختلفة كانت قد تعرضت للقصف والاشتباكات.

وأوضح أن هذه التطورات تأتي بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي شهدت مواجهات عنيفة، مما سمح للفرق الإنسانية بالوصول إلى المناطق المتضررة واستكمال عملية البحث والإنقاذ.

وتستمر الأزمة الإنسانية في غزة في التفاقم وسط تصاعد الهجمات والاشتباكات، مما يزيد من الحاجة إلى الدعم الدولي والإغاثة الإنسانية العاجلة لمساعدة المتضررين.