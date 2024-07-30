إسرائيل ترد التهديد لأرودغان بالتلويح بمصير صدام.. فيرد بـ"مصير هتلر"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تصاعدت الحرب الكلامية بين تركيا وإسرائيل، بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، التي ألمح فيها بإمكانية التدخل في إسرائيل، كما فعلت بلاده في ليبيا وقرة باغ.

وقال أردوغان، خلال مشاركته في اجتماع لفرع حزب العدالة والتنمية بولاية ريزا، "كما دخلنا قره باغ وليبيا، يمكننا فعل الشيء نفسه مع هؤلاء، فلا يوجد شيء يمنع ذلك، فقط علينا أن نكون أقوياء حتى نُقدم على هذه الخطوات".

علق وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على تصريحات أردوغان ضد إسرائيل، حيث شبه مصير الرئيس التركي بأنه سيكون مماثلاً لمصير الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، وأرفق في تعليقه صورة للرئيسين العراقي والتركي.

https://x.com/Israel_katz/status/1817655907343597720

وقال "كاتس"، على حسابه بموقع "إكس": "أردوغان يسير على خطى صدام حسين ويهدد بمهاجمة إسرائيل. فقط دعه يتذكر ما حدث هناك وكيف انتهى الأمر".

بدورها، ردت وزارة الخارجية التركية على تصريحات إسرائيل، مؤكدة أن نهاية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ستكون "على غرار نهاية الزعيم النازي أدولف هتلر".

وقالت الخارجية التركية في بيان لها: "كيفما كانت نهاية مرتكب الإبادة الجماعية هتلر، كذلك ستكون نهاية مرتكب الإبادة الجماعية نتنياهو"، مشيرة إلى أن الإنسانية ستقف إلى جانب الفلسطينيين".