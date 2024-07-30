ارتفاع البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية عاصم :

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والجمبري الصغير خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواها أمس، بينما تراجع المكرونة السويسي بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد الخليج 365 في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 56 و 90 جنيها، بزيادة 27 جنيه.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و145 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 200 جنيه و420 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 185 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 110 جنيهات و 350 جنيها، بزيادة 20 جنيه.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.