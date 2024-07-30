اجتماع عاجل للمحافظين.. تفاصيل طلب برلماني لحسم ملف مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع عاجل لمجلس المحافظين؛ لمعرفة جميع التفاصيل الخاصة بملف التصالح في مخالفات البناء، ومنح المحافظين فرصة لمدة شهرَين؛ للانتهاء من هذا الملف المزمن الذي استمر لسنوات طويلة دون أن يتم حسمه رغم التسهيلات التشريعية التي وضعها مجلس النواب في قانون التصالح في مخالفات البناء.

وطالب زين الدين في سؤال تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية؛ بإجراء حصر شامل لجميع مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، ومعرفة المحافظات التي حققت إنجازات ملموسة على أرض الواقع في هذا الملف، مؤكدًا ضرورة أن يتم تقييم أداء المحافظين على أساس ما يحققونه من إنجازات في هذا الملف الشائك.

وقال النائب: إنه يجب على رئيس الوزراء ووزيرَي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية، أن يعرفا خلال اجتماع مجلس المحافظين جميع العقبات والمشكلات التي تحول دون تحقيق المطلوب في ملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكداً ضرورة تسهيل إجراءات طلبات التصالح على مستوى جميع المحافظات، ودعم جهود التيسير على المواطنين في ما يخص ملف التصالح في مخالفات البناء؛ خصوصًا أن ملف التصالح في مخالفات البناء من أهم الملفات التي توليها القيادة السياسية والحكومة أهمية خلال تلك الفترة، بعد بدء العمل بالقانون الجديد في جميع محافظات الجمهورية.

وطالب زين الدين بضرورة الوجود الميداني لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمراكز التكنولوجية بين المواطنين المترددين على المراكز على مدار اليوم؛ لمساعدتهم والتعرف على أية مشكلات أو معوقات تواجههم وسرعة حلها والرد عليها، وبصفة خاصة المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء؛ لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم، مشيرًا إلى ضرورة إجراء تقييم دوري لأداء رؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية بالمحافظات، بما تم تحقيقه من نسب إنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء، وإثابة المتميزين وتصعيدهم في المناصب القيادية بالمحليات خلال الفترة المقبلة.