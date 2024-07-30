شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة حريات اتحاد الصحفيين العرب: عدد الشهداء الصحفيين بغزة يكشف وحشية الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

قال عبد الوهاب الزغيلات، رئيس لجنة الحريات في الاتحاد العام للصحفيين العرب، إن أعداد الشهداء من الصحفيين جراء الحرب على غزة، تاريخي وغير مسبوق وسيظل علامة تكشف عن وحشية هذا العدوان، وكيف يخطط الكيان الصهيوني الى استهداف كل ما ينقل الحقيقة للعالم أجمع.

وأوضح رئيس لجنة الحريات، خلال اجتماع اللجنة الدائمة للحريات باتحاد الصحفيين العرب، الذى ينعقد اليوم الثلاثاء بمقر نقابة الصحفيين، أن عمليات الاستهداف التى تلاحق الصحفيين وأسرهم تؤكد خوف الاحتلال من نقل الأحداث للعالم، وتؤكد انتهاكه لكافة الاتفاقيات الدولية والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان وبحريات الصحافة والإعلام، مما يؤكد على أننا أمام محتل غاشم ينفذ جرائمه دون ملاحقة أو عقاب.

ومن جانبه، اقترح الكاتب الصحفي هشام يونس، وكيل أول نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، على ضرورة تقديم الدعم الكامل والحقيقي للصحفيين بغزة، خاصة أن بعد التوصل إلى قرار وقف إطلاق النار، سنجد تدهور الوضع الإنساني والصحي للكثير من زملائنا ممن فقد وظيفته أو فقد أطرافه نتيجة الاستهداف المباشر.

واقترح وكيل أول لجنة النقابة، بضرورة تخصيص مدة زمنية في النشرات الإخبارية على القنوات التليفزيونية العربية لسرد القصص الإنسانية التى تحدث في غزة، وعدم الاكتفاء بإذاعة البيانات الصحفية او الرسمية فقط، فلابد من سرد ماوراء هذه الأرقام، مقترحا اختيار متحدثين باسم لجنة الحريات قادرين على توصيل الرواية الحقيقية عن ما يحدث فى غزة للرأى العام العالمى.

